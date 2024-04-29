نادي الأدب المركزي ببني سويف يعلق نشاطه بسبب الفاتورة الإلكترونية

علقت نوادي الأدب بمحافظة بني سويف ، أنشطتها بسبب مطالبة الموظف المسؤول عن الشؤون المالية، كل الأعضاء باستخراج الفاتورة الإلكترونية.

وكان نادي الأدب المركزي بمحافظة بني سويف قد عقد إجتماعا طارئا برئاسة الشاعر مجدي صالح وبحضور الشعراء ماريا عزت سكرتير النادي ورئيس نادي الادب ببا والدكتور معتز سلامة وخالد العطار رئيس نادي الأدب بسمسطا ومحمد عبدالحليم مؤمن رئيس نادي الأدب بالفشن ، أعضاء النادي المركزي وتم التوقيع علي مذكرة تفصيلية موجهة إلي لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مدير الإدارة المركزية.، بتجميد أنشطة أندية الأدب بالمحافظة ،جاء فيها ..

“ نحيط سيادتكم علما بأننا أدباء النادي الأدبي المركزي لمحافظة بني سويف فؤجنا بعودة مشكلة الفاتورة الإلكترونية بعالمحافظة وعدم تقدير دما تم اخبارنا بانتهاء هذه المشكلة وتبين انها كانت حلا مؤقتا لمدة زمنية معينة وان المشكلة مازالت قائمة وهذا يعد عدم تقدير للأدباء ، علما بان المبلغ زهيد لا يصل الي 87 جنيها ويتطلب أن يقوم المبدع بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية والتي ستكون عائقا علي استقدام الضيوف من الأدباء .لذا ونزولا علي رغبة الساداة الأدباء نتقدك لسيادتكم بالعلم باننا سنقوم بتجميد النشاط علي مستوي أندية الأدب بالمحافظة حتي يتم حل هذه المشكلة وحتي يتم إحترام الأدباء وتقديرهم ".

من ناحيته كشف الشاعر مجدي صالح ، رئيس نادي الأدب المركزي ببني سويف ، أن التعنت المالي ، أدى إلى قيام جميع نوادي الأدب بمحافظة بني سويف ، إلى وقف نشاطها الأدبي بسبب الإصرار علي استخراج فاتورة الكترونية

مشيرا الي ان لها السبب جمد نادي الأدب المركزي ببني سويف ،وجميع أندية الأدب بالمحافظة و علقت أنشطتها بالإجماع لحين حل تلك المشكلة .

وأضاف صالح، أن قرار وقف النشاط سيظل ساريا، حتى يتم حل المشكلة خاصة أن المبالغ التي تصرف كبدل انتقال هي مبالغ زهيدة جدا ولا تتناسب مع الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد ، فضلا عن أن الضريبة يتم خصمها من المنبع قبل أن يتسلم المبدع بدل الانتقال فكيف يدفع الضريبة مرتين عن وعاء ضريبي واحد.