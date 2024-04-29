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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء شنايش لتصريف مياه للأمطار ورصف شوارع بطول 23 كيلو في مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال متابعة اعمال التطوير

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ عدد من الأعمال الجارية بنطاق عدد من المدن بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز.


تابع محافظ مطروح عبر الرصد المرئي على شاشة المركز تنفيذ أعمال تطوير مناطق عزبه العجارمة والشيخ صافي.

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وأوضح محمود إمبابي مدير عام التخطيط بالمحافظة أن أعمال التطوير تشمل رصف وتركيب لدورات وعمل شنايش تصريف مياه للأمطار وتركيب بلاط انترلوك للشوارع الضيقة بطول
23 كيلو متر خلال خطه العام المالي 2023/2024 كما أنه مدرج خطه العام المالي 2024/2025 استكمال المنطقة بطول 10 كيلو وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي المتبقية بالمنطقة.


كما تابع محافظ مطروح مع مدير التخطيط عبر إمكانيات الشبكة الوطنية المتطورة تطوير منطقه عمارات كيلو 7 والمدخل الرئيسي بعد الانتهاء من تركيب كامل البنية التحتية ووصلات منزلية للصرف الصحي وأعمال إنارة عامه وتحويل الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضيه وكذلك بعد الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعي قامت المحافظة بعمل التطوير من توسعه الشوارع ورصفها من عمل شنايش لتصريف مياه الأمطار الأرصفة والبلدورات خلال خطه العام المالي 2023/2024 بطول 8 كيلو وجاري استكمال بقية مشروع كيلو 7 خلال خطه العام المالي 2024/2025.
كما تابع محافظ مطروح الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة المدخل الشرقى لمدينة مرسي مطروح والتى يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

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