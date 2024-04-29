عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المعسكر الكامل | محافظ مطروح يلتقي متطوعي الشباب والرياضة ويشيد بجهودهم

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء ومتطوعى وزارة الشباب

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على لقاء شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة Yly بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وشهاب جمال الدين مدير مشروع yly، خلال فاعليات المعسكر الكامل لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة Yly، الذي تستضيفه محافظة مطروح، خلال الفترة من ٢٧ أبريل وحتى ٢ مايو القادم، بمركز التعليم المدني بمطروح.

 

تعرف على موعد فتح باب التقدم لتراخيص الإشغالات والشماسي بشواطئ مرسى مطروح

الانتهاء من أولى قطاعات تطوير طريق سيوة مطروح كمحور تنموي يشق الصحراء


وخلال فعاليات اللقاء استعرض شباب yly جهود وأنشطة المشروع وما يهدف إليه من تنمية لقدرات الشباب في التواصل والتفاعل مع التدريب على البرامج المختلفة التي تؤهلهم وتنمي قدراتهم الثقافية والاجتماعية مع مشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى.


بينما رحب محافظ مطروح بشباب مشروع yly كنموذج للشباب المتميز الذي ترعاهم وزارة الشباب والرياضة وتواجدهم بالمحافظات مع دعم دورهم مقدما شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون المستمر ودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، وكذلك اختيار مطروح لتقام عليها العديد من الفعاليات الرياضية ومنها استضافة شباب yly. كذلك الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين مستشار السيد الرئيس للمحافظات الحدودية على تواصله ودعمه المستمر لجهود المحافظة وحل العديد من المشكلات وتذليل العقبات.


خلال اللقاء استمع محافظ مطروح لعدد من الشباب والرد على تساؤلاتهم ومنها التأكيد على استعادة مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة لمكانتها الإقليمية والدولية مع استعراض جهود الدولة في إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية بكافة ربوع الوطن ومنها محافظة مطروح مع استعراض العديد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتأثيرها في توفير مزيد من فرص العمل من جميع المحافظات ودعم الاقتصاد القومي والجذب السكاني.


وأشاد بجهود الشباب المتطوع والمشاركة في بناء الوطن مع اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتولي العديد منهم مراكز مرموقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤكدا على دور الشباب في بناء الوطن وأنه لم يبن إلا بسواعد وعقول أبنائه مع الترحيب بإقامة المزيد من الفعاليات على أرض مطروح، متمنيا لهم مستقبل أفضل.


وخلال اللقاء أهدى شهاب جمال الدين مدير مشروع yly درع المشروع لمحافظ مطروح تقديرا لرعايته للمشروع بالمحافظة ودعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة، كما تم تكريم جهود تسهيل المشاركة في فعاليات المشروع.


في نهاية اللقاء حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع شباب مشروع yly.
يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" هو أحد المشاريع التطوعية التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد المشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

اِعرف هتزيد كام.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات مايو 2024| باستثناء هؤلاء

وزير الخارجية يؤكد أهمية التحرك الدولي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

اعتراف صريح من الناتو بفشل الحلف في الوفاء بوعودهم بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ