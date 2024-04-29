شاهد .. طبلة وتنورة مصرية بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

تألقت الفنون الشعبية المصرية بحضور بارز وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

رصدت عدسات الزوار فرقة للفنون الشعبية المصرية ترتدي الزي التراثي المصري بتنوراته الملونة وطبولها الدوارة، وهي تؤدي رقصات وأغاني تعكس تراث مصر العريق في أجواء احتفالية أضفت لمسة من الطابع المصري الأصيل على أرض المعرض.

وشهدت منصات المعرض عروضاً فنية قدمتها الفرقة الشعبية، فيما ارتدى راقصوها الأزياء الشعبية التقليدية المصرية الملونة بألوانها الزاهية وزخارفها الجميلة.. مستخدمين في ذلك آلات موسيقية تقليدية مثل الطبلة والرق والمزمار.

وقوبلت هذه العروض بتفاعل كبير من قبل الحضور والزوار الذين استمتعوا بمشاهدة هذه اللوحات الفنية الساحرة التي نقلتهم إلى أجواء مصر العربية الأصيلة بعاداتها وتقاليدها وفنونها الراقية.