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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. "الغباري" بالواحات من أقدم دروب السفر وملتقى التجارة بين مصر والسودان

درب الغباري
درب الغباري

يعد درب الغباري بواحات الوادي الجديد من أقدم الدروب التي عرفها أهالي الواحات قديما، ويرجع عمر هذه الدرب إلى العصور الفرعونية والرومانية القديمة وذلك نظرا لأهميته البالغة خاصة أنه كان يربط واحة الخارجة بالداخلة لذلك فهو يعتبر من أقدم الدروب التي عرفها أهالي الواحات في التجارة والترحال ويبلغ طوله نحو 200 كم.

ويعتبر درب الغباري واحد من أقدم دروب الواحات ويربط مركزي الخارجة  والداخلة وحتى الآن ما زال طريق درب الغباري موجودا وتم رصفه بالكامل وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بين واحة الخارجة وواحة الداخلة ويستغرق السفر عليه بالسيارة ساعتين ونص.

توريد 85 ألف طن قمح لشون وصوامع الوادى الجديد

يقول الاثري حسن أبو جابر  وباحث في تاريخ الواحات إنه تم العثور على كثير من المقتنيات الأثرية لعصور ما قبل الأسرات وبعض النقوش من الدولة القديمة بطريق درب الغباري فضلا عن وجود بعض الصخور من الحجر الرملى على طريق درب الغباري تأخذ أشكالًا متعددة على شكل الجمل الرابط عليها ببعض المخربشات لإنسان ما قبل التاريخ عليها رسومات ومخربشات قديمة لبعض الأشكال الحيوانية.

واوضح ان درب الغباري يعد من ضمن ثلاثة دروب شهيرة استخدمها قديما أهالي الواحات في الترحال والسفر والتجارة والحرب مثل درب الأربعين ودرب عين الأمور كما استخدم درب الغباري قديما من قبل الغزاة القادمين من شمال أفريقيا والذي هاجموا الواحات ونهبوا ثرواته.

 

توريد 85 ألف طن قمح لشون وصوامع الوادى الجديد


واكد ان طريق درب الغباري مقام عليه عدة مشروعات عملاقة  مثل مشروع منجم فوسفات أبو طرطور وإحدى مراحل مشروع المليون ونصف فدان كما توجد عدة آبار رومانية قديمة موجودة على الطريق حتى الآن بالاضافه الي ان هناك  عدة دروب فرعية أخرى من هذه الدرب منها لمحافظة أسيوط ومنها للسودان ومنها لليبيا وذلك نظرا لأهميته التاريخية والإستراتيجية الكبيرة.

ولفت الي ان هذا الدرب ساهم  في تبادل الثقافات بين الواحات ودول المغرب العربي قديما وكانت تمر منه قوافل الحجاج لبيت الله الحرام.

أهالي الواحات آفات استخدم أثري الدولة القديمة الحيوانية الحيوان ثقافات تبادل الثقافات قوافل الحجاج قوافل الحج

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