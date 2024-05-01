في أول عملية من نوعها.. بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها.

وأكد تقرير بريطاني أن السلطات رحّلت لاجئا إلى رواندا بشكل طوعي، بعد أن رفضت طلب لجوئه، وفقًا لصحيفة “صن" البريطانية.

وأوضح أن اللاجئ الإفريقي فشلت محاولته للبقاء في بريطانيا نهاية العام الماضي، وحصل على 3 آلاف جنيه للمساعدة بموجب برنامج مخصص لأولئك الذين تم بحث ملفات لجوئهم.

ولفت إلى أنه تم نقل المهاجر الإفريقي إلى كيغالي عبر رحلة تجارية الاثنين الماضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي تقوم فيها الحكومة بترحيل لاجئ وصل إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية إلى روندا بعد إقرار مشروع قانون لوقف قوارب المهاجرين من سواحل فرنسا إلى أراضي المملكة المتحدة.