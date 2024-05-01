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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تُبهر رئيس وزراء بيلاروسيا بحضارتها العريقة

صدى البلد

عبّر رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو عن إعجابه بالمتحف القومي للحضارة المصرية، الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

جاء ذلك خلال استقبال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة، الثلاثاء، رومان جولوفتشينكو رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.

نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه

وخلال زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية، كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب به والوفد المرافق وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي. كما حرص الدكتور أحمد غنيم على تقديم هدية تذكارية من المتحف له.

واصطحب الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف شملت قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وفي سياق متصل استقبلت منطقة أهرامات الجيزة كذلك رئيس الوزراء البيلاروسي وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبه في جولة بالمنطقة الأثرية، تضمنت الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة الأثرية وطريقة نحت تمثال أبو الهول.

وأبدي رئيس الوزراء البيلاروسي اعجابه بالحضارة المصرية حيث وجه العديد من التساؤلات عن طريقة بناء الهرم الاكبر وتاريخ الملك خوفو، كما حرص على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.

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