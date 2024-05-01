السكة الحديد تشغل قطارات المصيف القاهرة - الإسكندرية أول يونيو

كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، خبير الطرق، تفاصيل تشغيل السكة الحديد قطارات المصيف القاهرة - الإسكندرية بداية من أول يونيو.

وقال إنه فى إطار خدمة المواطنين وتطوير مرفق السكة الحديد، اليوم تسير رحلات إضافية لأماكن يكون بها تكدس، مشيرا إلى أنه فى موسم الصيف يتم عمل رحلات إضافية على خط الإسكندرية.

وأضاف الدكتور عبد الله أبو خضرة، خبير الطرق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه يتم الإعلان أيضا من خلال السكة الحديد عن عمل رحلات لمرسي مطروح للقطار الروسي، إضافة إلى قطارين أسباني خلال نصف يونيو، فى إطار خطة شاملة لعملية الانتقال وبعد تطوير شامل للمنظومة.

وتابع أن هذا التطوير أهميته فى زيادة عدد أفراد الذين يتم نقلهم يوميا، لافتا إلى أنه من المخطط أن يكون هناك 2 مليون راكب ، و13 مليون طن بضائع سنويا.