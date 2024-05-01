القبض على عصابتين لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عصابتين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ففي روض الفرج ، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بإستخدام مركبة "توك توك" قيادة أحدهما بأسلوب "الخطف" وبحوزتهما (هاتف محمول "مجهول المصدر") .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة القسم).

وفي دار السلام ، تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وأقر بإرتكاب عدد (6) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.