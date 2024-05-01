رئيس جامعة الأزهر يتابع الاختبارات الشفهية في كليات «فرع البنات»

أجرى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، جولة تفقدية في فرع البنات؛ للوقوف على الاختبارات الشفهية التي تقام بمركز الحاسب الآلي به.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالمرور على لجان الاختبارات الشفهية، واستمع إلى بناته الطالبات «وافدات- ومصريات»، وعبَّر عن سعادته بمستوى حفظهن للقرآن الكريم.

ووجه عمداء الكليات بتوفير المناخ المناسب لأداء الاختبارات الشفهية في جميع الكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة وفاء غنيمي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عفاف أبو الفتوح مديرة مركز الحاسب الآلي بفرع البنات، التي أعلنت جاهزية مركز الحاسب الآلي بفرع البنات لأداء الاختبارات الشفهية في مختلف الكلياتـ مشيرة إلى أن المركزُ معتمدٌ من وزارة التعليم العالي في مجال التحول الرقمي.

وأوضحت أبو الفتوح أن المركز يسعى جاهدًا لتدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر؛ وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.

وأضافت أن المركز يوفر دورات تدريبية متطورة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بأسعار رمزية؛ خدمة لطلاب الجامعة.