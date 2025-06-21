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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أبو المكارم: 20 ألف طن إجمالي إنتاجية مصنع أقمشة أبو رواش بزيادة 90%

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
ولاء عبد الكريم

تفقد اليوم  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المنطقة الصناعية بابو رواش حيث قام بزيارة مصنع " مكارم تكس" وكان في استقباله خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده ورئيس مجلس إدارة مكارم تكس.


تفقد الوزير الخطوط الإنتاجية الجديدة  للمصنع والتي بمقتضاها زادت الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو9الاف طن سنويا ليصل إجمالي الطاقة  الإنتاجية لنحو20الف طن سنويا من الأقمشة غير المنسوجة ومنتجات العزل والتبطين والارضيات  بنسبة زيادة  تصل الي  90% 
من جانبه اشاد الفريق كامل الوزير بالتوسعات الجديدة في المصنع وجودة الإنتاج التي مكنته من المنافسة في الأسواق الخارجية وتخصيص نحو 55% من إنتاج المصنع للتصدير للأسواق الخارجية .
من جهة أخرى عرض أبو المكارم علي الفريق كامل الوزير الخطة التوسعية خلال الفترة القادمة وعلي رأسها إقامة مصنع جديد في مدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلى 12الف  طن  وحجم استثمارات نحو14مليون دولار علي ان يدخل الإنتاج خلال 2026 
قال أبو المكارم ان وزير الصناعة والنقل وعد بحل مشاكل المستثمرين في المنطقة الصناعية بابو رواش وعلي رأسها نقص المرافق  والبنية الأساسية مشيرا الي انه وعد بحل كافة مشاكل المنطقة الصناعية واتاحة الخدمات اللازمة لها في أقرب وقت ممكن 
تابع أن الوزير طالب اعضاء جمعية مستثمرى أبو رواش بمتابعه مايتم تنفيذه علي أرض الواقع من إصلاحات والمشاركة في تقييم مايتم تنفيذه
رافق الفريق خلال الزيارة كل من د.ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس.عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بابو رواش

الصناعة النقل المنطقة الصناعية ابو رواش

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