محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لسيدة أولى بالرعاية بالعاشر من رمضان

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيدة (ن.ح.أ) عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان ، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

أعربت السيدة (ن .ح. أ) عن امتنانها وتقديرها لإستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمدينة العاشر من رمضان.

فيما أوضحت المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة أن الوحدة المخصصة للسيدة ( ن.ح. أ ) من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان وتقع بالمجاورة 52 وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه ، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.

وكانت السيدة ( ن.ح.أ ) والمقيمة بمدينة بلبيس قد تقدمت بطلب للحصول علي وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع ليصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.