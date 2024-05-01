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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني : لسنا خائفين من تهديدات نتنياهو

غزة
غزة

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن حماس تغلق الأبواب أمام كل التفاهمات الفلسطينية وقرار الهدنة يخص ٢.٥ مليون فلسطيني.


وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن السياسة التي انطلقت منها حماس منذ 2007 هي استراتيجية التفرد وعدم الذهاب إلى الوحدة الوطنية.

متابعا أن حماس لا تزال تدرس تفاصيل الهدنة.


واستكمل، أن لا يوجد لدينا ترف إضاعة الوقت نحن نتحدث تحت النار بينما الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تقطع رقابه، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا يجب أن يأتي فصيل بعينه ويقول انه من يمثل الشعب الفلسطيني.


وأشار الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أننا لا نخاف من تهديدات ولا وعيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتيناهو.

 

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