الحكومة: نستهدف زيادة مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030

أكد المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، بنسبة 42% بحلول 2030، ومشروعي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج سيسهمان في توفير 18 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، وتقليل المصادر التقليدية للطاقة.

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة، والتي لديها سابقة مشروعات فى مصر، والدخول للاقتصاد المصري، كما أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر.

ولفت محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية والاطمئنان على معدلات التنفيذ على الأرض، وهذه الجولات تسهم فى التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وتمثل دفعة لهم لمنحهم المزيد من الأراضي.