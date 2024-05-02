تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 2 مايو 2024

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 2- 5 - 2024، وسط تراجع أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفاض الفاكهة بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3 إلى 5.5جنيه.
سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 11 جنيه.
سعر الثوم:من 30 إلى 40 جنيه.
سعر كيلو البامية: من 25 إلى 55 جنيه.
سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيه.
سعر كيلو الكوسة: 14.22 جنيه.
سعر ورق العنب: من 15 إلى 25 جنيها.
سعر كيلو البسلة 25 جنيها.
سعر كيلو الفاصوليا 14 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.
سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.
سعر التفاح الأخضر 100 جنيه.
سعر التفاح الأصفر 40 جنيها.
سعر كيلو البرقوق: 35.74 جنيه.
سعر الفراولة من 7 إلى 11 جنيها.
سعر الجوافة من 12 إلى22 جنيها.
سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيها.