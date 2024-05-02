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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نبات الجوجوبا والفائدة الاقتصادية من زراعته في ندوة بزراعة الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

 

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين بتنظيم ندوة إرشادية لمهندسي ومديري اقسام البساتين بالمديرية والإدارات الزراعية عن ( والفائدة الاقتصادية من زراعته) في حضور الدكتور صلاح محمد سالم بمعهد بحوث البساتين والمهندس اشرف توفيق مدير عام البساتين بمديرية الزراعة.

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أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالقيمة الاقتصادية لنبات الجوجوبا كونه نبات بري معمر ينتج سنويًا بذور مغطاة بغلاف بني سميك يدخل في صناعات الزيوت والأدوية، ومستحضرات التجميل وصناعة الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية حيث تتم عملية الحصاد والجني لمحصول الجوجوبا بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات منذ بدء زراعته، ويصل متوسط إنتاج الفدان منه في العام الأول لحصاده حوالى 150 كيلو للفدان ليصل بعد ذلك إلى 600 و800 كيلو، كما يتراوح سعر الكيلو من 90 إلى 100 جنيه وذلك بحسب الصنف ونسبة الزيوت المستخلصة منه وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

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