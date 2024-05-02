قطر تحذر من كارثة إنسانية في رفح الفلسطينية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، معبرة عن رفضها القاطع شن أي عملية عسكرية في رفح بحسب ماذكرت صحيفة الراية القطرية.

كما حذرت دولة قطر من وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح.

وأجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني لبحث مفاوضات وقف الحرب على غزة

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها إن هنية اتفق مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على استكمال المباحثات لإنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر لوقف العدوان على غزة

وثمن هنية الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة وأكد على الروح الإيجابية لدى الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا.