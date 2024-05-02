الرئيس الأوكراني: بوتين يحاول تعطيل قمة السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن قمة السلام العالمية في سويسرا ستكون أول فرصة حقيقية للبدء في استعادة السلام العادل، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول تعطيلها.

وأضاف الرئيس الأوكراني في خطابه اليومي بالفيديو "في هذه الأيام، انتهينا، بالتعاون مع سويسرا، من إرسال الدعوات لحضور القمة التي تعقد في 15 و16 يونيو"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن هذه القمة ستكون هذه هي المرحلة الأولى - أول فرصة حقيقية للبدء في استعادة السلام العادل، مضيفا أن المسؤولين الحكوميين وممثلي الدولة الآخرين يعملون حاليًا في مناطق جغرافية لا يزال يتعين على القادة المشاركة فيها.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن القوة العالمية الوحيدة هي التي يمكنها إجبار روسيا على السلام، ولهذا السبب تعمل أوكرانيا على إشراك أكبر عدد ممكن من المشاركين في القمة في سويسرا.

ونوه بأن الكرملين سيحاول بذل كل ما في وسعه لتعطيل أعمال القمة المقبلة، مضيفا "يجب علينا أيضًا أن ندرك أن بوتين سيحاول تعطيل هذا العمل، وعرقلة جهودنا، وإضعاف مواقف أوكرانيا من خلال التلاعبات والهجمات المختلفة التي يشنها إرهابيوه.

قمة السلام العالمية هي اجتماع دولي سيعقد في سويسرا على مستوى قادة الدول المشاركة في صيغة السلام الأوكرانية يومي 15 و16 يونيو.