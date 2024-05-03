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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعادة طرح مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والعروض المالية بالدولار

فندق النيل الريتز
فندق النيل الريتز كارلتون

أعلنت شركة مصر للفنادق، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إعادة الطرح على المكاتب والشركات الهندسية لاختيار مدير مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.

تعتبر مصر للفنادق أولى الشركات العاملة في مجال الأنشطة السياحية والفندقية في مصر وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق 50.7% من أسهم الشركة في حين يبلغ باقي مساهمات المال العام والحكومة 3.29%، أما النسبة المتبقية وقدرها 46% مساهمات المال الخاص، بحسب الموقع الرسمي للوزارة قطاع الأعمال العام. 

أرجعت شركة مصر للفنادق، أسباب القرار إلى وجود عرض وحيد مقبول فنيًا، على أن يكون إعادة الطرح بتقديم العروض المالية بالدولار على أن يتم الدفع قيمة كل دفعة منه بالجنيه المصري وفقا للسعر المعلن من المركزي المصري في وقت استحقاق هذه الدفعة.

الإيرادات نصف السنوية

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. 

وهناك عدد من الأنشطة الرئيسية لشركة مصر للفنادق منها إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعات السياحية والكازينوهات والمطاعم. بالإضافة إلى التعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية.

مصر للفنادق الأنشطة السياحية ريتز كارلتون المنتجعات السياحية الفنادق

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