مصرع تسعة أشخاص في انفجار بمخيم للنازحين شرق الكونغو الديمقراطية

قال مسؤول محلي ومتحدث عسكري إن تسعة أشخاص على الأقل، بينهم سبعة أطفال، قتلوا اليوم الجمعة في غارة على مخيم للنازحين في مدينة جوما بشرق الكونغو الديمقراطية.

ولم يتضح على الفور نوع العبوة الناسفة المستخدمة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

واقترب الهجوم الذي تشنه جماعة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا منذ عامين من جوما في الأشهر الأخيرة، مما دفع الآلاف إلى البحث عن ملجأ في المدينة من المناطق المحيطة.

وقال ديديسي ميتيما رئيس منطقة لاك فيرت حيث وقع الحادث لوكالة رويترز إنه رأى جثث سبعة أطفال ورجلين في المخيم.

وسيطر متمردو جماعة إم 23 على منطقة روبايا الاستراتيجية شرق الكونغو الديمقراطية، أمس الخميس، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، مشيرة إلى أن المتمردين دخلوا المدينة الثلاثاء الماضي، وتقع المنطقة على بعد حوالي أربعين كيلومترًا شمال غرب جوما، في قلب منطقة التعدين الرئيسية.

ووجدت الجماعة المتمردة المدينة مفتوحة، وحثت السكان على استئناف أنشطتهم أمس الأول الأربعاء.

وقبل استيلاء المتمردين على المنطقة جرت اشتباكات لعدة أيام مع جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والميليشيات المتحالفة معها في التلال المحيطة، مع خسائر بشرية من هذه المعارك غير معروفة حتى ذلك الحين.

ووفقا لأعضاء المجتمع المدني، واصلت حركة M23 طريقها نحو المناطق المحيطة اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تصل إلى أبواب نجونجو، والآن على بعد بضعة كيلومترات من مدينة ماسيسي.

وفي الوقت نفسه، غادر العديد من المدنيين منطقة روبايا، ولا سيما باتجاه نقطة انسحاب تسمى كاتويي لكن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بالقلق بشأن إمداداتهم، في حين يسيطر المتمردون الآن على طرق النقل في هذه المنطقة.

وتعتبر روبايا منطقة ذات أهمية بسبب مواردها التعدينية: محيطها غني بالكولتان والكوبالت والقصدير والتنتالوم والتنغستن وعادةً لا يُصرح بتصدير هذه المعادن، ويتم تعليق اعتمادها، لكن الإنتاج مستمر.

ووفقا للخبراء، تم بالفعل إرسال كميات كبيرة إلى رواندا عبر الطرق البرية أو عبر بحيرة كيفو، مما أدى إلى زيادة حادة في الصادرات الرواندية.

وفي 26 أبريل، على قناة RFI الفرنسية رأى الباحث تييري فيركولون أن هذه الزيادات مذهلة للغاية بالنسبة للانتاج الرواندي الحقيقي، ويمكن ربطها بعدة أشهر من سيطرة حركة M23 على منطقة التعدين هذه في روبايا في عامي 2022 و2023.