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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالعظيم الباسل: اتحاد القبائل حائط صد قوى يحمى ويساند الدولة المصرية

الكاتب الصحفى عبد
الكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل

أشاد الكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل مدير تحرير بجريدة الأهرام بتأسيس اتحاد القبائل العربية، معقبا:"بالاصالة عن نفسى ونيابة عن قبيلة الرماح العربية بالفيوم نتشرف وندعم اتحاد القبائل ونتشرف بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا شرفيا للاتحاد".

وأضاف عبد العظيم الباسل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، ان فكرة تأسيس اتحاد القبائل جاءت فى توقيت هام ومناسب للغاية ونجاحها ظهر من الوهلة الأولى.

وأوضح الكاتب الصحفى، أن اتحاد القبائل سيقوم على نظام تنموى واجتماعى وسياسى الهدف منه أن يصبح حائط صد قوى يحمى ويساند الدولة المصرية.

التنمية الشاملة

وأكد عبد العظيم الباسل أن اتحاد القبائل سيساهم مع أجهزة الدولة فى تنفيذ توجيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن اتمام التنمية الشاملة فى سيناء والتى كانت مجرد شعارات قبل تولى الرئيس السيسى القيادة.

وأوضح عبدالعظيم الباسل، أن الرئيس السيسى أكد منذ 2014 ضرورة تركيز التنمية فى سيناء لأنها بمثابة حائط يحمى الدولة، مشيرا إلى أن عملية التنمية فى سيناء انطلقت ولم تتوقف فى ظروف صعبة للغاية متمثلة فى الحرب ضد الأرهاب امتدت ل 9 سنوات قدمت الدولة فيها 3 آلاف شهيد وانفقت  90 مليار جنيه.

التنمية الشاملة الإعلامي مصطفى بكري اتحاد القبائل العربية “صدى البلد” الدولة المصرية الرئيس السيسي القبائل العربية برنامج “حقائق وأسرار”

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