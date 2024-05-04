إعلان هام من حاكم دبي بشأن مطار آل مكتوم الدولي

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 28 أبريل الماضي، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، مع بدء العمل فوراً في تشييده بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار).

ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ فمن المتوقع أن يستقبل المطار استقبال 220 مليون مسافر سنوياً، وسيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية، كما سيستخدم تقنيات حديثة لم يسبقها مثيل في قطاع الطيران.

وكذلك؛ من المتوقع أن يتم نقل عمليات مطار دبي كافة إلى مطار آل مكتوم الجديد خلال السنوات الـ10 المقبلة، وسيستقبل قرابة 12 مليون طن من البضائع سنوياً، علماً بأن المساحة الإجمالية للمطار تبلغ قرابة 70 كيلومتراً مربعاً.