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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لإتمام عملية طنجرة الضغط.. الاحتلال يفرض سيطرته على دير الغصون بطولكرم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بعد 10 ساعات من عملية عسكرية مستمرة في دير الغصون بطولكرم.

وقالت إن قوات الاحتلال تحاصر منزلًا في بلدة دير الغصون في طولكرم، بعددٍ من الآليات، ويتم الآن محاصرة وهدم المنزل.

 وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال لا تريد أن يعيش شخص واحد في المنزل المُحاصر، وهي تنفذ عمليات في الضفة الغربية حسبما يطلقون عليها "طنجرة الضغط"، حيث تمنع جرافات الاحتلال التي تمنع وصول سيارات الإسعاف إليه.

وتاعتت: "هذا الأسلوب تستخدمه لقتل المقاومين، وتستخدم قوات الاحتلال ذلك الأسلوب وتعلن أنها تحاصر حتى تعتقل المقاومين، لكن سرعان ما تحاصر الشبان وتغتالهم إما بقذائف الإنرجه أو بالرصاص الحي".

وأوضحت أنه يجري الآن اقتحام لبلدة "بيت نعيم"، في جنوب مدينة الخليل. 

طولكرم دير الغصون القاهرة الإخبارية الضفة الغربية قوات الاحتلال

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