كشف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يجب أن يكونا أول من يتم تجنيدهما في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، باعتبارهما متخلفين عقليا.

وكتب فولودين، عبر قناته على "تليجرام"، تعليقًا على الأمر الأوكراني بشأن اللياقة للخدمة العسكرية للمرضى العقليين ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية والمتخلفين عقليًا: "لذلك، سيتم الآن الاعتراف بالمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والسل والمتخلفين عقليًا والذين يعانون من أمراض عقلية على أنهم صالحون للخدمة في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "ووفقًا لهذه المعايير، فإن أول من يجب تجنيدهم في هذه الوحدات هم بايدن، باعتباره متخلفًا عقليًا، وصديقه زيلينسكي باعتباره مريضًا عقليًا مدمنًا على المخدرات المختلفة".

وأوضح فولودين أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الجنود، ولم تنجح التدابير المتخذة للتعبئة الإضافية ومحاولات إعادة المواطنين، الذين غادروا إلى بلدان أخرى.

ولفت: "من الواضح أن واضعي هذا القرار سيجلسون في مكاتبهم، لكن يتم تكليف الجميع بدور المواد الاستهلاكية فقط، والتي أصبحت أقل فأقل في أوكرانيا".