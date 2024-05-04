عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث حرب غزة..وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش مؤتمر القمة الإسلامي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي وزير الخارحية سامح شكرى بنظيره الايرانى أمير عبد اللهيان علي هامش فعاليات الدورة ال١٥ لمؤتمر القمة الإسلامي.

وبحسب ماذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، فقد تطرق الجانبان الي اهم الموضوعات  المطروحة علي جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل انهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية  السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل  إلى جمهورية جامبيا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لترؤس وفد المملكة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

كما التقي ‏ممثل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس غامبيا على هامش مؤتمر القمة الإسلامية في بانجول

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأطر تعزيزها في مختلف المجالات وبحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأحداث المأساوية في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

ترشيحاتنا

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

عاطل يستقطب عامل دليفري ويقـ تله في المطرية| تفاصيل

6 أنماط .. هيئة الدواء تكشف الإجراءات الصحية لمرضى قصور القلب

بعت شرايط دينية وحبيت طليقة الفيشاوي.. أجرأ تصريحات عمر كمال

باكستان تسجل كمية الأمطار الأكبر في أبريل منذ 63 عامًا

ياهو نيوز: القاهرة تقود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وسط تقدم كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

أحمد السقا: اتدفنت أربع ساعات تحت الرمل

ارتفاع الأمواج ورياح تضرب هذه المناطق.. اعرف حالة طقس اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ