لبحث حرب غزة..وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش مؤتمر القمة الإسلامي

التقي وزير الخارحية سامح شكرى بنظيره الايرانى أمير عبد اللهيان علي هامش فعاليات الدورة ال١٥ لمؤتمر القمة الإسلامي.

وبحسب ماذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، فقد تطرق الجانبان الي اهم الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل انهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى جمهورية جامبيا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لترؤس وفد المملكة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

كما التقي ‏ممثل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس غامبيا على هامش مؤتمر القمة الإسلامية في بانجول

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأطر تعزيزها في مختلف المجالات وبحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأحداث المأساوية في قطاع غزة