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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

ذكرت قناة "الحدث" السعودية، نقلا عن مصادر، صباح اليوم الأحد، أن هناك تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس وأن ما يُشاع في الإعلام حول بنود الاتفاق "غير دقيق".

وقالت المصادر إن عودة سكان شمال غزة من ضمن بنود الاتفاق.

وقالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيجتمع مساء اليوم، لبحث آخر التطورات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات في القاهرة لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية صباح اليوم إن "الأجواء إيجابية" في الوقت الراهن.

وأشار التقرير، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن مارست الولايات المتحدة والوسطاء ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للنأي به عن التهديد باجتياح رفح، وأكدوا أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت تقدما عمليا في المفاوضات وأن الخلافات الأخيرة سيتم معالجتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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