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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري في مجال عمل الواعظات

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

اختتمت مساء اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الأول للواعظات الذي عُقد بعنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

في كلمته بالجلسة الختامية أعلن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مخرجات المؤتمر، وأوضح أنها تتلخص فى الآتى:


- الإشادة بجهود واعظات الأوقاف ودورهن في الدعوة من خلال المشاركة في القوافل الدعوية والدروس والندوات الدينية، ودورهن البارز في البرنامج التثقيفي والبرنامج الصيفي للطفل.
- الإشادة بدورهن في تعليم أحكام القرآن الكريم للسيدات والنشء.
- الإشادة بدورهن في خدمة المجتمع من خلال برامج التوعية الأسرية وجلسات الدوار وبرامج الأوقاف في خدمة المجتمع.
- الإشادة بدورهن الوطني وعملهن على ترسيخ قيم المواطنة من خلال برنامج الواعظات والراهبات.
- التوسع في الاستعانة بالواعظات وتكثيف برامج تأهيلهن بما يمكنهن من أداء رسالتهن بمهارة واقتدار.
- تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية سواء في مجال التدريب أم الأداء الدعوي لتمكينهن من أداء رسالتهن عبر التقنيات الحديثة والعصرية إلى جانب الأداء الميداني.
- تكثيف برامج مهارات التواصل الإعلامي للواعظات بما يمكنهن من الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام المتاحة مرئية ومسموعة ومقروءة وتشجيعهن على ذلك.


- تشجيع الواعظات على استكمال مرحلة الماجستير والدكتوراة، مع تخصيص 10 منح دكتوراة لهن، وسيتم فتح باب التقدم للراغبات سواء من سبق لهن الحصول على الدكتوراة أم لم يسبق لهن، وستكون المفاضلة بين المتقدمات بناء على درجة اختبارهن في اللغة العربية.


- إطلاق مسابقة الأفلام الوثائقية في مجالي الدعوة والمقارئ القرآنية للأئمة والواعظات والمعنيين بالشأن الديني، مع عمل دورة متخصصة للأئمة والواعظات في ذلك. 
- عقد مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري الفريد والمتميز في مجال عمل الواعظات وإلقاء الضوء على هذه التجربة الرائدة في مجالها، وتخصيص جلستين منه لواعظات الأوقاف. 

أكد وزير الأوقاف أن المؤتمر الدولي القادم للواعظات سيعقد يومي 25 - 26 أغسطس 2024م بعنوان : "المؤتمر الدولي الأول للواعظات .. دور المرأة في بناء الوعي"، ويتضمن المحاور التالية: 
 المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني.
 المحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي. 
 المحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.
 المحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.
المحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.

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