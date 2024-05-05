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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الشطرنج العالمي: أنا من أصغر 12 لاعبا حصولا على هذا اللقب

اللاعب كيفين جورج
اللاعب كيفين جورج

 تحدث اللاعب كيفين جورج ميشيل، الحاصل على لقب أستاذ الشطرنج العالمي، عن حصوله على اللقب.

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وقال اللاعب كيفين جورج ميشيل، الحاصل على لقب أستاذ الشطرنج العالمي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه أنه تدرب في أكاديمية خاصة مع التدريب الإلكتروني على الإنترنت.

 

وأوضح أن تحقيق مستويات عالية في الشطرنج يتطلب أمورا عدة، مشيرا إلى أنه يتمنى الحصول على لقب بطولة العالم في تلك اللعبة، ويحتاج إلى مدربين أجانب والسفر خارج مصر لتحقيق هذا اللقب.

 

واسترسل: "إنه من أصغر 12 لاعبا على مستوى العالم حصولا على هذا اللقب"، مضيفا أنه حصد 4 كؤوس إفريقية في لعبة الشطرنج بجانب كأس مصر.

الشطرنج أستاذ الشطرنج العالمي

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