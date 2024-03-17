أشرف ناجي يتهم اللجنة المؤقتة لاتحاد الشطرنج بالاستيلاء على مليون يورو

أعلن أشرف ناجي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، رئيس لجنة المسابقات، التقدم ببلاغ ضد هشام الجندي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج لاستيلائه على مليون يورو اشتراكات اللاعبين.

وقال أشرف ناجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "قدمنا لوزارة الشباب والرياضة مستندات رسمية تؤكد استيلاء رئيس اتحاد الشطرنج على اشتراكات اللاعبين".

وتابع: "رئيس اللجنة الأولمبية السابق قرر إيقاف 6 من أعضاء بمجلس ادارة اتحاد الشطرنج دون النظر إلى شكوانا ضد رئيس الاتحاد".

وأضاف: "الاتحاد الدولي للشطرنج أصدر قرارا بتعليق عضوية الاتحاد المصري للشطرنج وحرمانه المؤقت من تنظيم أي بطولات مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، وسيقوم بتقديم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد المجمد نشاطه إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط مع طلب تطبيق أشد الإجراءات الممكنة حيال ذلك."

وتساءل أشرف ناجي: "أين الأموال الخاصة بالمنتخبات المعتذرة عن المشاركة في بطولة العالم؟ هناك 5 ملايين جنيه لم تتواجد في خزينة اتحاد الشطرنج".

وأردف: "نتهم رئيس اللجنة الأولمبية السابق بتزوير قرار بإيقاف الـ 6 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الشطرنج دون اصداره بشكل رسمي، والاتحاد الدولي للشطرنج قرر تعليق عضوية مصر لمدة عام بسبب العديد من الاتهامات الموجهة لمجلس الإدارة".