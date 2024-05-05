والدي سبب حبي لها.. أستاذ الشطرنج العالمي: لا اهتمام في مصر باللعبة.. فيديو

قال اللاعب كيفين جورج ميشيل، الحاصل على لقب أستاذ الشطرنج العالمي، إنه حصد 4 كؤوس إفريقية في لعبة الشطرنج بجانب كأس مصر.



وأضاف اللاعب كيفين جورج ميشيل، الحاصل على لقب أستاذ الشطرنج العالمي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،:



وتابع اللاعب كيفين جورج ميشيل، الحاصل على لقب أستاذ الشطرنج العالمي،: "في مصر لسنا مهتمين بلعبة الشطرنج، ولو ظللت لاعبا بدون دعم لن يكون هناك تقدما في المستوى".

وأشار: "أبرز دول تهتم باللعبة هي الهند، روسيا، فرنسا، السويد، جنوب إفريقيا"، موضحا أنه تدرب في أكاديمية خاصة مع التدريب الإلكتروني على الإنترنت.. والدي هو من أيدني في تعليم اللعبة".