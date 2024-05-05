عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسعى لجذب الانتباه.. محمد فاروق: كريم فهمي ممثل باهت واقف بمنتصف السلم

الفنان كريم فهمي
الفنان كريم فهمي

علق الناقد الفني محمد فاروق على تصريحات للفنان كريم فهمي عن المساكنة وخيانته لزوجته قائلا: له كل الحرية في أي تصريحات يرغب في مشاركتها مع جمهوره ولكن عليه أن يتقبل النقد والرأي الآخر، مؤكدا أن نصائح الفقهاء لن تفيده لأنه صرح أنه لا يتبع كل ما يصدر من شيخ الأزهر.

وانتقد في اتصال هاتفي مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc  كريم  فهمي وقال : أنا شايفه لعيب كورة، دكتور أسنان، لكن غير مقتنع نهائي أنه نجم ناجح أو جان، وتابع ممثل باهت لم يحقق نجومية كبيرة واقف في منتصف السلم فلم يحقق نجاح احمد فهمي، ولا أصبح جان مثل كريم عبدالعزيز، أقصى إيراد حققتها أعماله ٥ مليون، وهو رقم ضعيف في إيرادات السينما.

وأضاف: أعتقد أن هذه التصريحات تكشف عن مشاكل نفسية فظيعة، فهو يحاول أن يكشف أنه له دور في المجتمع ويرغب أن نهتم به أو نبصله وهو اعترف أنه ذهب لطبيب نفسي، وقال: انا بحاول ابرر له المشاكل دي هي سبب الجرأة في التصريحات.

ووجه رسالة لكريم فهمي، اطلع كلمني عن فنك، اعمالك، طموحاتك، شغلك، لكن مش دوري اني اسمع عن خيانتك، ونصحه كمل كورسات العلاج النفسي لأن من الواضح انها قليلة جدا، وركز في شغلك، والأفضل لك مثل بعض الفنانين أن لا تخرج عنك تصريحات لأنك بتعك الدنيا.

محمد فاروق كريم فهمي الناقد الفني محمد فاروق المساكنة كريم عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

عمرو الدردير يثير الجدل عن حكم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

بسعر على قد الإيد.. أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

برلماني عن حملات مقاطعة اللحوم: تجبر تجار الأزمات على خفض الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأحمر الناري| شاهد

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. مبلغ خرافي

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ