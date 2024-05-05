يسعى لجذب الانتباه.. محمد فاروق: كريم فهمي ممثل باهت واقف بمنتصف السلم

علق الناقد الفني محمد فاروق على تصريحات للفنان كريم فهمي عن المساكنة وخيانته لزوجته قائلا: له كل الحرية في أي تصريحات يرغب في مشاركتها مع جمهوره ولكن عليه أن يتقبل النقد والرأي الآخر، مؤكدا أن نصائح الفقهاء لن تفيده لأنه صرح أنه لا يتبع كل ما يصدر من شيخ الأزهر.

وانتقد في اتصال هاتفي مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc كريم فهمي وقال : أنا شايفه لعيب كورة، دكتور أسنان، لكن غير مقتنع نهائي أنه نجم ناجح أو جان، وتابع ممثل باهت لم يحقق نجومية كبيرة واقف في منتصف السلم فلم يحقق نجاح احمد فهمي، ولا أصبح جان مثل كريم عبدالعزيز، أقصى إيراد حققتها أعماله ٥ مليون، وهو رقم ضعيف في إيرادات السينما.

وأضاف: أعتقد أن هذه التصريحات تكشف عن مشاكل نفسية فظيعة، فهو يحاول أن يكشف أنه له دور في المجتمع ويرغب أن نهتم به أو نبصله وهو اعترف أنه ذهب لطبيب نفسي، وقال: انا بحاول ابرر له المشاكل دي هي سبب الجرأة في التصريحات.

ووجه رسالة لكريم فهمي، اطلع كلمني عن فنك، اعمالك، طموحاتك، شغلك، لكن مش دوري اني اسمع عن خيانتك، ونصحه كمل كورسات العلاج النفسي لأن من الواضح انها قليلة جدا، وركز في شغلك، والأفضل لك مثل بعض الفنانين أن لا تخرج عنك تصريحات لأنك بتعك الدنيا.