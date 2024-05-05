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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الهزار قلب جد.. إصابة طالب في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

أصيب طالب في نهاية العقد الثاني من العمر، بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيسر وجرح قطعي بالذراع اليسرى، بعد تعدي عامل عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، وذلك بسبب المزاح بينهما، بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة طالب إثر تعدي عامل عليه بسلاح أبيض كان بحوزته بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة 'السيد م.ا.م' 18 سنة، طالب، ويقيم بدائرة المركز، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وأفاد باتهام المدعو 'كريم ا.م.خ' 15 سنة، عامل، ويقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح بينهما.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواه" بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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