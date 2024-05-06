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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب المدارس عبر هذا الرابط.. غداً

المسابقة الوطنية
المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

أعلنت الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من كافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، وذلك غدا الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤

ويتم تنظيم المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي ، تحت إشراف الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، وبدعم من الإدارة المركزية لإدارة وتشغيل التكنولوجيا .

يأتي تنظيم  المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : يقوم بتنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي ،  الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم. 
 

شروط  المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن شروط  المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي تتضمن : أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف، وأن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة، على أن يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

 

رابط المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين
 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين سيبدأ من غد الثلاثاء الموافق 7/5/2024 حتى يوم الأحد الموافق 2/6/2024، وذلك من خلال الرابط التالي:   ‏ https://isf.untapinnovate.com/programs/37#block-about 
 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في  المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ، ستتم المنافسة في إطار خمس مجالات هي الطاقة “Energy”  وتشمل (الطاقة الفيزيائية “EGPH”، والطاقة الكيميائية “EGCH”)، والبيئة “Environment” وتشمل (الهندسة البيئية “ENEV”،والبيئة وعلوم الأرض “EAEV”)، والروبوتات والآلات الذكية “ROBO”، والأنظمة البرمجية “Systems Software” وتشمل هندسة البرمجيات “SOFT”، والأنظمة المدمجة “EBED”، والذكاء الاصطناعي “AI”.

المسابقة الوطنية المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين طلاب مدارس التربية والتعليم

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انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب المدارس عبر هذا الرابط.. غداً


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