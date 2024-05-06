تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيلته الرسمية لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والتي ستقام في السابعة مساء اليوم.

وفيما يلي تشكيلة مودرن فيوتشر للمباراة:

- حراسة المرمى: محمود حمدي

- الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

- الوسط: غنام محمد، إيموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.

- الهجوم: علي ياسر.

وسيكون لديهم خيارات بديلة من اللاعبين: أحمد يحيى، أحمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، إيبا، خالد رضا، أحمد عاطف، باسم علي.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستُقام بملعب إستاد الدفاع الجوي، وتعد فرصة حاسمة لمودرن فيوتشر لتحقيق نتيجة إيجابية في سعيهم لتحسين موقعهم في جدول الترتيب.