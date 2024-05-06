بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة جمهورها بمناسبة شم النسيم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام.

وتألقت ليلى علوى، فى الصور بإطلالة شبابية مميزة و علقت قائلة: Happy Sham El-Neseem everyone .

وتعد النجمة ليلى علوى، واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية، كما شكلت ثنائيات عديدة بتاريخ السينما في مجموعة من أفضل الأفلام التي قدمتها.

وتواصل النجمة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "المستريحة" بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

وشاركت النجمة ليلى علوى فى "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.