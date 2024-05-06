كتلة الحوار ترحب بموافقة حماس علي المقترح المصري لوقف إطلاق النار

رحبت كتلة الحوار بالإعلان الصادر عن حركة حماس موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار.

أكدت كتلة الحوار علي حتمية وقف إطلاق النار الدائم الذي من شأنه حقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء.

كما أكدت كتلة الحوار علي ضرورة توقف إسرائيل عن اعتداءاتها علي الشعب الفلسطيني في رفح وباقي قطاع غزة وايضاً في الضفة الغربية المحتلة .

ونوهت أن تأخر الأطراف في الأخذ بالمقترح المصري كلف المنطقة الكثير من الدماء كان من الممكن حقنها لذلك نؤكد علي حتمية الالتزام بكافة النقاط كي نصل الي ايقاف دائم لإطلاق النار .

ودعت الكتلة المجتمع الدولي للدفع في اتجاه ضمان تنفيذ واستمرار الاتفاق والبدء فورا في خطواته التالية التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من أرضه ومقدراته .