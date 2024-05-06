مواصفات أسطورية.. شاومي تنافس بهاتفها الرائد Xiaomi 15 Pro

كشفت تقارير عدد من مواصفات هاتف Xiaomi 15 Pro الرائد، والمتوقع أن تطلقه شركة شاومي الصينية في الفترة المقبلة حيث سينافس على أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

وبحسب موقع "gizmochina" فإن هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro سيحصل على شاشة منحنية بدقة 2K تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية.

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب عدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل والتي تتميز أيضًا بقدرة الماكرو، وتوفر الكاميرا الرئيسية أيضًا فتحة أكبر مقارنةً بـ Xiaomi 14 Pro.

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro بأفضل معالج لهواتف أندرويد في 2024، حيث سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 4 من الجيل الرابع من شركة كوالكوم الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن معالج Snapdragon 8 Gen 4 في أوائل شهر أكتوبر تقريبًا. وتدعي التقارير أن الشريحة الجديدة يمكن أن تحقق قفزة هائلة في الأداء مقارنة بـ Snapdragon 8 Gen 3.

يمكن أن يقدم معالج Snapdragon 8 Gen 4 نواتين كبيرتين إلى جانب 6 أنوية متوسطة، وسيتم تصنيعه باستخدام عقدة معالجة TSMC مقاس 3 نانومتر. وتتراوح سرعة الساعة للنواتين الكبيرتين بين 3.6 جيجا هرتز إلى 4.0 جيجا هرتز.