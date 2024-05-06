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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير إستراتيجي: إذا حصلت إسرائيل على معلومات عن الرهائن فستضرب بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط

نصر سالم
نصر سالم

قال اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن إسرائيل سترفض المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس، وأثارت شائعات بأن المقترح الذي وافقت عليه حماس غير المقترح الذي عرض على إسرائيل.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن إسرائيل لديها سيناريوهات كثيرة لإبادة الشعب الفلسطيني ولتحرير الرهائن أو القضاء عليهم وهو ما يريده نتنياهو.

وأضاف: إذا حصلت إسرائيل على معلومات عن الرهائن فسوف تضرب بكل الاتفاقيات الدولية والمقترحات عرض الحائط، وسوف تستخدم كافة الاسلحة والغازات لإخراج الرهائن وسوف يدعمهم في ذلك جو بايدن.

https://youtu.be/IfBIOYT49Pc?si=4i9e1ouwqBRDGgyi

الإعلامية إنجي أنور اللواء نصر سالم برنامج مصر جديدة جهاز الاستطلاع الأسبق رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق مصر جديدة

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