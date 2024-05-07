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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. عرض فيلم بنات ألفة بسينما زاوية

بنات ألفة
بنات ألفة

أعلنت سينما زاوية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عرض فيلم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية، بدءًا من يوم الأربعاء  8 مايو. 

 

فيلم بنات ألفة 

يدور فيلم بنات ألفة عن قصة عائلة الشّيخاوي، التي تصدرت عناوين الأخبار عام 2016  عندما غادرت اثنتان من البنات المراهقات الأربعة منزل الأمّ "ألفة حوماني" في تونس، للقتال مع داعش في ليبيا. وفي حديثها إلى الكاميرا في فيلم الخيال الوثائقيّ الرّائع للمخرجة كوثر بن هنية، تلقي "ألفة" أحيانًا اللّوم على الحكومة لسماحها للدّعاة الجهاديّين بطرح آرائهم، وأحيانًا أخرى تلقي الّلوم على حبّها الخانق والقاسي، حيث تغوص المخرجة في الدّيناميكيّة المؤلمة لهذه العائلة المنقسمة. 

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تلعب ممثّلتان دور المتمرّدتين الهاربتين في مشاهد تعيد تجسيد الماضي، بينما تلعب الفتاتان الأصغر سنَّا دوريهما بنفسيهما. تسرد "أولفا" الأحداث بنفسها أحيانًا، ونشاهد "هند صبري" تؤدّي شخصيّتها أحيانًا أخرى.

تنافس فيلم بنات ألفة، على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة العين الذهبية. ورشح الفيلم أيضاً لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل.

 

فيلم بنات ألفة

الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من  إخراج وتأليف كوثر بن هنية، وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

السعفة الذهبية القاهرة السينمائية القاهرة السينمائي النجمة هند صبري بليغ حمدي

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