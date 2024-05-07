أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 مايو

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 7-5-2024، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وصل سعر الباذنجان البلدي إلى 7.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 10 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 8 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيهات، والألوان 24 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 10 جنيهات.



أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 11 جنيها، و البسلة 22 جنيها، والثوم 43 جنيها، واللفت 4 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، و اليوسفي 13 جنيها والليمون البلدي 20 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، والتفاح الجولدن 70 جنيها، والبلح السيوي 60 جنيها.



سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 125 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، والرمان 25 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 80 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 125 جنيها للكيلو، والعنب الأسود 125 جنيها، و البرقوق السكري 100 جنيه، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 120 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، والزنجبيل 150 جنيها.