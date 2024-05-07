عربية النواب تحذر من اجتياح رفح.. وتؤكد: الأمن القومي المصري خط أحمر

حذرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من تلويح وإقدام إسرائيل على اجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية مطالبة من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال الاسرائيلى لمنعها من الإقدام على ذلك الأمر الذى سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.



وقال أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم : إن الأمن القومي المصري خط أحمر ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتهاون أبداً في حماية امنها القومي ولن يقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها

وأكد أباظة أن أكبر دليل على ذلك هى أن الدولة المصرية تلعب أدوارًا في ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها مؤكداً أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، والتي من شأنه أن يؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل التام.



وأشار إلى أن اقتراب إسرائيل من محور فيلادلفيا هو مخاطرة كبيرة، وتهديد غير مباشر لمصر موضحاً أنه وفقا لاتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، فهو يقع ضمن المنطقة "د" العازلة منعا لحدوث أي توترات ومصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلي المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسى لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة مشيداً بحرص القيادة المصرية علي حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلي صراع أخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وأنه يجب على المجتمع الدولى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لرؤية مصر الثاقبة لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة

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