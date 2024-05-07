نتنياهو: أوعزت لوفدنا في القاهرة بالتمسك بمطالبنا لضمان أمن إسرائيل

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، على إرسال وفد إسرائيلي إلى مصر، للتباحث بشأن إعلان حركة حماس قبولها مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للوفد الإسرائيلي الذي ذهب إلى القاهرة بمواصلة الوقوف بثبات بشأن الشروط اللازمة لإطلاق سراح المختطفين لدينا، ومواصلة الوقوف بثبات بشأن المتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، أضاف نتنياهو: "نحن مستمرون في الحرب ضد حماس، إن الاستيلاء على معبر رفح اليوم هو خطوة مهمة للغاية على طريق تدمير ما تبقى من القدرات العسكرية لحماس، بما في ذلك القضاء عليها".