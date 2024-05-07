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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تحذر مستخدمي أندرويد من تطبيقين شهيرين 

مايكروسوفت تحذر من
مايكروسوفت تحذر من تطبيقين شهيرين 

اكتشف باحثون في شركة مايكروسوفت ثغرات أمنية في عدد من تطبيقات أندرويد الشهيرة، والتي بلغت عمليات التنزيل الخاصة بها أكثر من 4 مليارات عملية تنزيل. 

وفقًا لمدونة كتبها فريق أمن البيانات في مايكروسوفت فإنه من الممكن أن تكون هذه العيوب الأمنية في التطبيقات قد سمحت للمهاجمين بسرقة بيانات المستخدمين الحساسة.

ووجد الباحثون عدد من الثغرات الأمنية في تطبيقي Xiaomi و WPS Office الشهيرين، وأوصى الباحثون جميع مستخدمي أجهزة أندرويد بتحديث هذه التطبيقات على الفور إذا تم تثبيتها على أجهزتهم.  

وحذر الباحثون من أنه يمكن استغلال الثغرات الأمنية الموجودة في التطبيقات والوصول إلى رموز المصادقة المميزة للمستخدم أو المعلومات السرية الأخرى، ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لانتحال شخصية المستخدم وربما الوصول إلى حساباته أو بياناته على الخدمات الأخرى.

ونصح الباحثون بالمحافظة على تحديث التطبيقات بانتظام من خلال متجر Google Play أو مصادر أخرى موثوقة لضمان الحصول على أحدث تصحيحات الأمان.

وكذلك التثبيت من مصادر موثوقة، كما يجب الحذربشأن الأذونات من خلال الانتباه إلى الأذونات التي تطلبها التطبيقات قبل تثبيتها، حيث قد يؤدي منح الأذونات غير الضرورية إلى زيادة المخاطر.

مايكروسوفت ثغرات أمنية تطبيقات أندرويد الشهيرة Xiaomi WPS Office سرقة بيانات المستخدمين

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