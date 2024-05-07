أمانة الحوار الوطني: ندعم القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار مستمر في مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، ومن ضمنها القضايا التي تمس الأمن القومي فهو داعم لمؤسسات الدولة المصرية في قراراتها التي تُتخذ لحماية الأمن القومي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي أن الحوار الوطني وضع ضوابط ذاتية لنفسه جعلته لا يتدخل في مثل هذه القضايا ولكن ما يحدث من اضطرابات نراها الان، فليس لدي ادنى شك بان الجميع على قلب رجل واحد بشأن دعم القيادة السياسية في أي قرارات تتخذها لحماية أمنها القومي.

ونوه فوزي بأن مصر حذرت في اليوم الأول من اتساع رقعة الصراع من بداية الحرب ونتصرف بنزاهة وبشرف، ومصر تضع على رأس أولوياتها حفظ أمنها القومي، وأيضا الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأردف أن استفزازات الجانب الاسرائيلي مرفوضة، وموقفنا تجاه تصفية القضية مرفوض.

وأشار إلى أن هذه المواقف تجعل المواطن يصطف خلف القيادة السياسية، منوها أنه في مثل هذه الاجواء، تكثر الشائعات وبالتالي يجب الانتباه لهذه الامور