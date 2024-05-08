الخارجية المصرية: مصر تتابع الأحداث وأرسلت تحذيرات كثيرة لإسرائيل |فيديو

عقب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، على تطورات الوضع في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تتابع الأحداث وأرسلت تحذيرات كثيرة، وهامة للغاية للجانب الإسرائيلي لإدارك مصر الكامل لخطورة هذه العملية.

وأشار “أبو زيد”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن رفح الفلسطينية بها نحو مليون و400 ألف مواطن، وهذه المنطقة بمثابة الملاذ الأمن والأخير للفلسطينيين داخل القطاع، ومصر أطلقت التحذيرات لأنها تعلم خطورة القيام بأي عملية عسكرية.

ولفت إلى أن مصر اعتبرت أي تصرف إسرائيلي غير مسئول في اتجاه رفح الفلسطينية بمثابة سياسة حافة الهاوية، حيث إنها تكون بتعرض الوضع الإنساني بها للخطر، لافتًا إلى أن العملية التفاوضية تمر بوقت حرج للغاية، فلا يمكن تصور أن تكون المفاوضات جارية وفي نفس الوقت تجرى تدخلات عسكرية في رفح الفلسطينية.

ونوه بأنهم يرون أن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية الآن تهديد خطير لمسار المفاوضات وفي وقت حرج، حيث إن الإصرار الإسرائيلي على الاستيلاء على معبر رفح من الجانب الفلسطينيي هو خنق لقطاع غزة.

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