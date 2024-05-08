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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا الرياضة والتنمية المحلية ومحافظا الغربية والسويس يشهدون ختام مهرجان إبداع مراكز الشباب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس حفل ختام "مهرجان إبداع مراكز الشباب " فى موسمه الرابع والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على مسرح الجلاء للقوات المسلحة تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور لفيف من القيادات وكبار الشخصيات العامة والفنانين.

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وتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية من شباب مراكز الشباب الفائزين في المهرجان ، وكرم الحضور الفائزين فى مختلف مجالات المهرجان ، والتي شهدت مسابقات عدة لإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالات عديدة (  الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي).

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور طارق رحمي الدور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه الفنون الشعبية العروض المسرحية الشخصيات العامة

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