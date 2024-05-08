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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: نتلقى طلبات التصالح من المواطنين على بعض مخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وقد وجه "مختار" لأهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأرض الزراعية في إطار الموجة 22 لإزالة التعديات لتحقيق المستهدف منها في مرحلتها الأخيرة.

كما وجه " مختار"لتفعيل اعمال اللجنة الدائمة بالمحافظة للمرور علي الطرق العامة فيما بين المنصورة عاصمة المحافظة وجميع المراكز بنطاق المحافظة وكذا تشكيل لجان برئاسة رؤساء المراكز للتصدي الحاسم للتعديات علي املاك واراضي الدولة علي هذه الطرق وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ضرورة الحفاظ علي اراضي الدولة والارض الزراعية باعتبار هذا الامر قضية قومية.. 
وقد كلف "مختار" السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة  لاعمال المراكز التكنولوجيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تتلقي طلبات التصالح من المواطنين علي بعض مخالفات البناء وتشكيل فرق عمل لمتابعة العمل وتذليل العقبات بصفة يومية.

كما وجه " مختار" لاهمية المتابعة اليومية لاعمال تطوير كورنيش النيل بالمنصورة وتحديد توقيتات ملزمة لمقاول التنفيذ وفقا للاشتراطات الفنية المقررة للحفاظ علي المظهر الحضاري لمدينة المنصورة عاصمة المحافظة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، 

 كما أكد "مختار"علي سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه مشيرا الي انه يجري الاعداد لعرض المشروع علي احد المستثمرين .
و اكد "مختار" علي ان تحديد التوقيتات هي العامل الاساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين،  كما أشار "مختار"الي ان المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات وانهاء المشكلات والمعوقات الطارئة  لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة .
وخلال الاجتماع اكد "مختار"علي اهمية المتابعة الجاده لمشروعات المنطقة اللوجيستية بطلخا ومقترح مشروع مجمع خدمات حكومية بالمنصورة ومنتزه عروس عروس النيل بطلخا وذلك لتقديم خدمات متميزة للمواطنين،هذا وقد تناول "مختار"خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت موقف تحصيل ايرادات الدولة وتوصيل المرافق لمساكن الجلاء وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات ازالة ومتابعة الاجراءات المستهدف منها تحقيق الاستفادة القصوي من مشروع الاتوبيس النهري فضلا عن ضرورة المتابعة الجادة لتحصيل رسوم النظافة بالاضافة الي الاجراءات المتخذه بشأن انشاء مجمع خدمات حكومية متكامل بمدينة المنصورة.

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