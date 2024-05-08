نشطاء يتداولون مقطعا لمسئول فلسطيني بارز يكشف دعم حماس لنتنياهو بانتخابات 1999

تداول نشطاء مقطعا لمسئول فلسطيني بارز يكشف دعم حركة حماس لبنيامين نتنياهو في انتخابات عام 1999.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تصريحات قديمة للواء غازي الجبالي قائد الشرطة في السلطة الفلسطينية تفضح التنسيق والتعاون والدعم بين حركة حماس وبنيامين نتنياهو للفوز في الانتخابات من خلال القيام بأعمال إرهابية عام 1999.

عمليات تفجيرية

وقال غازي: "لدينا المعلومات الأكيدة والواضحة أنهم كانوا يخططون للقيام بعمليات تفجيرية خلال الأسبوعين القادمين ليدعموا نتنياهو في الانتخابات .. هو يعرف ونحن نعرف".

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