نسك.. السعودية تطالب الحجاج بعدم نسيان هذه البطاقة

أوضحت وزارة الحج السعودية أن بطاقة نسك هي الوثيقة التي تعرّف بالحاج النظامي، وتؤكد التزامه بالأنظمة.

وذكرت الوزارة في بيان لها : إنها وثيقة رسمية تميز الحاج النظامي عن غير النظامي من خلال توفير معلومات الحاج الشخصية وإمكانية إضافة المعلومات الصحية للحاج ومقر السكن في المشاعر المقدسة وشركة تقديم الخدمة التي يتبع لها ومعلومات قائد مجموعته.

يجب الانتباه إلى أن البطاقة إلزامية

واتمت الوزارة السعودية قائلة: يجب الانتباه إلى أن البطاقة إلزامية ويجب حملها طوال فترة الحج في كل التنقلات منذ الوصول وحتى المغادرة.