رحمة حسن: الدولة المصرية تعمل منذ اليوم الأول للأزمة بين حماس وإسرائيل|فيديو

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تعمل منذ اليوم الاول من يوم 7 أكتوبر وليس في الوضع الحالي فقط للوصول الي حل شامل وعادل في القضية الفلسطينية، مضيفة أن وركيزة الدولة المصرية على عملية وصول المساعدات وكذلك منع تصفية القضية الفلسطينية.



وأوضحت رحمة، خلال برنامج "ten news" المذاع علي قناة "ten"، أن فجر اليوم وجود قظائف من فصائل عراقية على العمق الاسرائيلي في تل أبيب وبالتالي العمليات العسكرية ستزيد توسيع السراع في المنطقة.



وأستكملت أن هناك العديد من المؤثرات التي قد أدت الي اتفاق وهذا في وقت قبل أندلاع الادنى الحالية وهذا ظهر في قبول حركة حماس لـ الاتفاق الشامل الذي الشامل الذي امنته الدولة المصرية.

